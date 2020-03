INVESTIGAÇÃO Idoso perde quase R$ 2 mil ao tentar pagar contas Aposentado tentava pagar as contas básicas de casa quando foi lesado

4 MAR 2020 - 09h:11 Por Alfredo Neto

Um idoso de 74 anos foi vítima de um golpe na tarde desta terça-feira (4) em uma agencia bancária, no centro de Três Lagoas.

O idoso procurou à Delegacia de Polícia Civil e relatou ter ido até à agencia fazer um pagamento de contas pessoais, o aposentado disse que ao chegar na agencia bancária foi atendido por uma mulher com um crachá e colete da instituição bancária e perguntando se o mesmo precisava de ajuda.

Com dificuldades de pagar as contas pelo caixa eletrônico, o idoso aceitou à ajuda da suposta funcionária e foi com ela até o caixa eletrônico e tentou novamente fazer os pagamentos, mas sem sucesso.

Após inúmeras tentativas mal sucedidas, à suposta atendente pediu ajuda de outra mulher que levou o idoso até os guichês e o atendeu. O idoso relatou o ocorrido para à funcionária do banco tentou fazer o pagamento das contas do aposentado.

Após abrir a operação, a funcionária relatou que não havia saldo na conta do aposentado. O idoso pediu um extrato da movimentação dos valores retirados, e foi constatado um saque de 1 mil e 900 reais da conta da vítima.

A funcionária do banco explicou ao aposentado que “possivelmente”, a pessoa que o ajudou não tenha encerrado à operação no caixa eletrônico facilitando para o crime. O idoso saiu da agencia bancária e procurou à Primeira Delegacia de Polícia Civil onde registrou um boletim de ocorrência.