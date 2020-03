SAúDE Idosos e profisisonais da saúde serão os primeiros a receberem vacina contra gripe Dia D será no dia 9 de maio e todas as unidades de saúde ficarão abertas

12 MAR 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

A vacinação contra a Gripe Influenza começa mais cedo neste ano. Em 2019, a campanha iniciou em 15 de abril e, para 2020, o calendário vai iniciar em 23 de março - um mês antes. O Dia D será no dia 9 de maio e todas as unidades de saúde ficarão abertas. A novidade neste ano é que os idosos e trabalhadores de saúde, serão os primeiros a receberem a vacina. O anúncio foi feito nesta terça-feira (10) pelo Ministério da Saúde.

A partir de 9 de maio, outros grupos prioritários poderão ser vacinados, como as crianças menores de seis meses e menores de seis anos, pessoas com mais de 55 anos, gestantes, mães no pós-parto, população indígena e portadores de condições especiais. A campanha seguirá até o dia 23 de maio.

A vacina imuniza contra os vírus da Influenza A - H1N1 e H3N2 e Influenza B. Ou seja, não protege contra o novo coronavírus. Mas a estratégia é reduzir os casos de gripe no país - o que pode facilitar o trabalho das autoridades de saúde na hora de identificar casos suspeitos de coronavírus.

A previsão é que venha pelo menos 30 mil doses da vacina contra gripe.