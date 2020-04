1 CASO EM 2020 Idosos ficam feridos após ataque de pitbull Este é o primeiro caso registrado na Polícia envolvendo cão da raça neste ano

4 ABR 2020 - 11h:45 Por Alfredo Neto

Um casal de idosos ficou ferido após cair da carroça que estavam na manhã desta sexta-feira, no bairro Jardim Eldorado, em Três Lagoas. O acidente aconteceu porque o cavalo foi atacado por um pitbull.

Informações policiais dão conta que o cavalo se assustou com o ataque do cachorro e saiu em disparada. Os idosos não conseguiram dominar o animal e nem se manter na carroça e, por isso, acabaram caindo.

Populares que presenciaram o fato acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O idoso sofreu apenas algumas escoriações espalhadas em diversas parte do corpo. No entanto, a idosa teve que ser encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) por apresentar dores fortes no tórax e abdômen. Apesar do susto, ela foi atendida, medicada e liberada para se recuperar em casa.

A Polícia Militar foi chamada no local para fazer a proteção das vítimas e socorristas do Samu durante o atendimento porque o animal ainda estava solto. Ninguém soube informar quem seria o proprietário do cão, a PM fez buscas na tentativa de capturar o animal para que ninguém fosse atacado.

Após as buscas, a PM registrou um boletim de ocorrência de acidente de trânsito com veículo de força animal, causada por animal solto em via pública a polícia civil abriu um inquérito para investigar e tentar identificar o proprietário do cão da raça pitbull e responsabiliza-lo criminalmente por lesão corporal. É importante ressaltar que deixar animais soltos em via pública é crime.

Em Três Lagoas, este é o primeiro caso registrado na Polícia envolvendo cão da raça Pitbull neste ano. Em 2019, dois casos chamaram a atenção pela violência dos ataques que os animais. Um por envolver crianças e outro porque após atacar os tutores, o animal foi morto a facadas por um dos titulares.

Quem tiver mais informações sobre o caso pode entrar em contato com a polícia, o sigilo da fonte é garantido.