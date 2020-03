TRêS LAGOAS 'Idosos não serão vacinados contra gripe dentro de unidades de saúde', diz secretária Campanha inicia na segunda-feira (23) e idosos serão os primeiros a receber a vacina

20 MAR 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa na próxima segunda-feira (23) e os primeiros grupos a receberem a imunização são os idosos e os profissionais da saúde. Em Três Lagoas, no entanto, os idosos não serão vacinados dentro das unidades de saúde. A Prefeitura de Três Lagoas, através do Comitê Anticrise ao Coronavírus, está avaliando estratégias de como imunizar este público, que segundo recomendaçõe das autoridades, não podem estar em locais com aglomerações devido ao risco de contágio do novo coronavírus.

De acordo com a secretária municipal de saúde, Maria Angelina Zuque, os moradores com mais de 60 anos receberão a vacina, que imuniza contra a Influenza A H1N1 e H3N2 além da Influenza B, só que em condições especiais. "Nós não podemos arriscar e colocar um grupo de idosos em uma unidade de saúde. Temos que evitar aglomerações e, sem falar, que neste ambiente há o risco de uma pessoa estar gripada ou resfriada e contaminar um idoso, que é altamente vulnerável. Não queremos idosos contaminados e, para isso, estamos procurando locais fora das unidades para fazer a vacinação e verificando outras estratégias de imunização a este grupo", explica.

A secretária acredita que em até três dias a administração municipal terá uma estratégia definida. "Aos profissionais da saúde nada vai mudar. Eles serão imunizados nos postos de saúde normalmente. A orientação será válida aos idosos de Três Lagoas", afirma.