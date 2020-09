EDUCAÇÃO IFMS de Três Lagoas oferta 160 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio; veja como se inscrever A previsão é que o resultado final seja publicado no dia 23 de dezembro

23 SET 2020 - 10h:00 Por Tatiane Simon

Estão abertas até o próximo dia 21 as inscrições para a seleção de novos estudantes em cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). O candidato deve ter o ensino fundamental completo até a data de matrícula, prevista para janeiro de 2021, e possuir Cadastro de Pessoas Física (CPF) em seu nome.

Os interessados devem se inscrever gratuitamente na Central de Seleção do IFMS.

Para Três Lagoas, há 160 vagas disponíveis nos cursos de Técnico em Informática e Técnico em Eletrotécnica. Ao todo, são ofertadas 1.520 vagas em 11 opções de cursos nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Como participar?

Primeiro, é preciso realizar o preenchimento do cadastro na Página do Candidato. Em seguida, o estudante - ou seu responsável - deverá preencher os dados específicos da Seleção IFMS 2021, como opção de curso, campus, turno e se é ou não beneficiário de ação afirmativa (cotista).

Com a alteração na forma de seleção neste ano, que será por meio da análise do histórico escolar, na segunda etapa da inscrição o candidato deverá informar a média anual obtida no 8º ano do ensino fundamental (antiga 7ª série) nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências.

É preciso ainda enviar a cópia digitalizada do histórico escolar, ou documento equivalente, para verificação das informações fornecidas, além de cópia do RG ou da certidão de nascimento, para comprovação da data de nascimento. Todos os arquivos devem estar em formato .pdf ou .jpeg.

Na sexta-feira, 18, foi publicada uma retificação prevendo que entre os dias 1º e 21 de outubro será aberto um período de atendimento presencial nos campi para que os candidatos sem acesso à internet/computador possam fazer a inscrição. Os agendamentos poderão ser feitos por WhatsApp, de acordo com os contatos disponíveis no edital de retificação.

As informações completas sobre a Seleção IFMS 2021 estão disponíveis na página do processo seletivo.

Vagas

Metade das vagas é reservada a candidatos que estudaram em escola pública. Desse total, há cotas para aqueles que comprovarem renda familiar bruta mensal per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

A opção de beneficiário de ação afirmativa (cotista) deve ser informada no ato da inscrição.

Os cotistas aprovados no processo seletivo deverão comprovar essa condição no ato da matrícula, caso contrário perderão a vaga e serão reclassificados em lista de espera.

Os candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas deverão passar por uma banca de heteroidentificação, para constatação da veracidade da autodeclaração.

Seleção

Será realizada a partir da apuração da média geral obtida pelo estudante no 8º ano do ensino fundamental, sendo que a média geral será composta pela média anual das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências.

Candidatos que concluíram o ensino fundamental em outro modelo que não o regular, como na Educação de Jovens e Adultos, reclassificação ou Encceja, devem ficar atentos aos critérios específicos para o lançamento das médias, que constam no item 3 do edital de abertura do processo seletivo.

Caso dois ou mais candidatos obtenham pontuação idêntica na média geral, o critério de desempate adotado será o da maior média anual em Matemática, seguida pela maior média anual em Língua Portuguesa, com História, Geografia e Ciências, nessa ordem, em seguida.

Cronograma

A previsão é que a lista de inscrições deferidas seja publicada no dia 10 de novembro. A homologação final dos inscritos será no dia 23, com a divulgação da classificação preliminar agendada para o dia 27 de novembro.

As bancas de heteroidentifcação para os candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas serão realizadas entre os dias 30 de novembro e 16 de dezembro.

A previsão é que o resultado final e a primeira chamada do processo seletivo sejam publicados no dia 23 de dezembro, com matrículas a partir de 18 de janeiro de 2021.