ENSINO SUPERIOR IFMS tem 35 vagas de graduação para transferências e portadores de diploma Interessados em estudar na unidade deve fazer matrícula até dia 7

4 FEV 2020 - 09h:00 Por Tatiane Simon

Portadores de diploma e estudantes interessados em fazer transferências interna e externa para cursos de graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) podem se inscrever no processo seletivo que oferta 35 vagas em cursos superiores no campus de Três Lagoas

Ao todo, são ofertadas 344 vagas em 10 unidades do Estado. Para o campus de Três Lagoas, as vagas são para: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Automação Industrial;

Engenharia de Controle e Automação e Engenharia de Computação.

São oferecidas 17 opções de cursos de graduação, entre licenciaturas, bacharelados e superiores de tecnologia, em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

O candidato deve ter diploma de nível superior (portador de diploma), estar cursando graduação em outra instituição de ensino (transferência externa) ou ser estudante do IFMS que queira se transferir para outro curso dentro da mesma área de conhecimento (transferência interna).

O edital com as regras do processo seletivo está disponível na Central de Seleção do IFMS.

Inscrições

Devem ser feitas até 7 de fevereiro, presencialmente, na Central de Relacionamento (Cerel) do campus onde a vaga é ofertada. Os endereços dos campi e horários de atendimento constam do edital de abertura do processo seletivo.

São 124 vagas para portadores de diploma e 132* para transferência externa. Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos no ato da inscrição:

requerimento de inscrição (em duas vias);

cópia e original do RG e do CPF;

cópia e original do diploma de ensino superior (portador de diploma);

comprovante de matrícula recente (transferência externa);

histórico acadêmico/escolar (com carga horária e nota) e ementa das disciplinas.

Já os interessados nas 88 vagas para transferência interna deverão apresentar originais e cópias do RG, CPF, histórico escolar e uma carta pessoal informando os motivos da transferência.

Seleção

Será feita por meio da análise dos documentos apresentados. A classificação será realizada com base no histórico escolar e nas ementas das disciplinas, tendo como critérios a similaridade de conteúdo e de carga horária entre as unidades curriculares.

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no dia 14 de fevereiro, e o final no dia 19. A matrícula dos selecionados deverá ser feita nos dias 20 e 21 de fevereiro.