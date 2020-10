EDUCAÇÃO IFMS define diretrizes para a volta de aulas práticas presenciais Atividades presenciais estão suspensas desde 18 de março

1 OUT 2020 - 11h:47 Por Caroline Vicente

De uma forma gradual, as atividades administrativas do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) serão retomadas, mas em relação às aulas presenciais a decisão tomada foi a prorrogação da suspensão até 31 de dezembro. A decisão tomada foi publicada nesta quarta-feira (30), e traz diferenças sobre o tema em relação a decisões anteriores tomadas pela instituição.

As atividades presenciais estão suspensas desde 18 de março. Desde o início das atividade remotas, a Comissão de Organização de Campanhas e Conscientização dos Riscos e Medidas de Prevenção contra o Coronavírus têm realizado reuniões para dar a devida orientação para a reitoria sobre as medidas a serem tomadas no enfrentamento á pandemia.

Agora, diante de uma série de normas de segurança, serão autorizadas a execução de determinadas atividades letivas e administrativas que não podem ser realizadas de forma remota. Essa mudança é resultado de uma solicitação da comunidade e foi recomendada, em uma reunião na sexta-feira (25), pela Comissão de Organização de Campanhas de Conscientização dos Riscos e Medidas de Prevenção contra o Coronavírus.

Com apoio do Comitê de Biossegurança do IFMS, a comissão também elaborou um documento chamado de “Diretrizes para Atividades Presenciais durante a Pandemia”, que irá conduzir as atividades que podem ser retomadas, e com as devidas medidas de segurança, de acordo com a avaliação da situação da pandemia no município em que se localiza a unidade do IFMS. Como decisão da reitoria, foi previsto o retorno gradual dessas atividades conforme necessidade institucional, por decisão do dirigente máximo da unidade.

As exceções referentes ao isolamento social previstas, antes da sua execução, deverão analisar as orientações colocadas nas diretrizes. O documento será publicado hoje, quinta-feira (01), na página do IFMS contra o Coronavírus e prevê cinco fases desse período de maneira progressiva.

