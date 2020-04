VOLUNTÁRIO IFMS e Unesp produzem máscara facial para doar aos profissionais da saúde de Três Lagoas Além disso, voluntários da Igreja Assembleia de Deus estão confeccionando máscaras de tecido

2 ABR 2020 - 09h:15 Por Tatiane Simon

O gesto da solidariedade tem se intensificado em meio à pandemia do novo coronovírus. Em Três Lagoas, os exemplos são vários. Como no caso de dois grupos que se uniram para fabricar máscaras faciais, que protegem o rosto dos profissionais da saúde que atuam na linha de frente. Os voluntários são do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - campus de Três Lagoas - e da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) - campus de Ilha Solteira - que estão produzindo as máscaras em impressora 3D.

Além disso, outras 70 pessoas estão participando do projeto Missão Resgate, da Igreja Assembleia de Deus Ipiranga, produzindo máscaras de tecido que já estão sendo utilizadas pelos profissionais da saúde, em hospitais e unidades de saúde.

MÁSCARAS DE ACETATO

"Já produzimos medalhas, troféus e também outras coisas, mas algo significativo está sendo feito nesse momento. Realmente estamos participando de algo com impacto social", afirmou o diretor-geral do IFMS campus Três Lagoas, Walterisio Gonçalves C. Júnior.

A produção é uma parceria com a UNESP, sob responsabilidade do professor Marcus Jorgetto. Foram entregues à Secretaria Municipal de Saúde 20 máscaras de filamento PLA e folhas de acetato, sendo um material seguro para os profissionais que utilizam.

A Prefeitura de Três Lagoas auxiliará na produção com os insumos necessários para a impressão das máscaras, assim a produção poderá ser ainda maior. "A impressão é um pouco lenta, mas nossas três impressoras estão trabalhando nesse projeto e conforme formos finalizando vamos encaminhando à secretaria", completou o diretor-geral.

MASCARAS DE TECIDO

A Igreja Assembleia de Deus Ipiranga reuniu 70 pessoas de diversas igrejas para a confecção de máscaras de tecido. Cerca de 1,2 mil itens já foram entregues para a secretaria e a ideia e atingir a meta de 2 mil.

O material (tecido e TNT) é fornecido pela Prefeitura "ficamos gratos pela união dessas pessoas que estão focadas em ajudar os nossos profissionais que estão tão expostos neste momento", afirmou Angelina Zuque, secretária de Saúde.

A ação voluntária é encabeçada pelo Pastor Rogério Chagas e precisa de mais pessoas que tenham a habilidade e a máquina de costura, com isso, podendo agilizar ainda mais a produção das máscaras.

Desse modo, quem puder ajudar pode entrar em contato com a Josi Serrado pelo contato 9 9271-2762.