TRêS LAGOAS IFMS está com inscrição aberta para curso gratuito de inglês As inscrições podem ser feitas pela internet até 10 de julho

3 JUL 2020 - 09h:00 Por Kelly Martins

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) de Três Lagoas está com inscrições abertas para curso gratuito de inglês. As vagas são oferecidas pelo Centro de Idiomas da instituição para nível intermediário. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de julho pela internet ou na secretaria do IFMS.

Ao todo são oferecidas 241 vagas em cursos de Espanhol, Inglês e Libras em sete cidades do Estado, além de Três Lagoas, sendo Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Jardim e Ponta Porã.

Os candidatos inscritos deverão fazer um teste que avaliará o conhecimento no idioma e que definirá em qual nível do curso irão concorrer. A lista preliminar de inscrições homologadas e a convocação para a prova de nivelamento serão publicadas no dia 13 de julho. Os testes deverão ser feitos de forma online nos dias 15, 16, 17, 20 e 21 de julho.

No dia 23 de julho será divulgada a relação final das inscrições homologadas, já com os candidatos inscritos por curso/nível, de acordo com os resultados das provas de nivelamento. Será feita por sorteio eletrônico no dia 28 de julho, na reitoria do IFMS.

A data de início das aulas será divulgada quando o IFMS definir o calendário letivo para o segundo semestre.