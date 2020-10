GRATUITO IFMS oferece 160 vagas em cursos técnicos integrados em Três Lagoas Inscrições podem ser feitas até o dia 21 de outubro pela internet

19 OUT 2020 - 08h:40 Por Kelly Martins

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas para 1.520 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 21 de outubro, pela internet, no site do IFMS. O candidato deve ter o ensino fundamental completo e possuir o CPF em seu nome.

Em Três Lagoas são oferecidas 160 vagas para os cursos de técnico em informática e técnico em eletrotécnica. Cada curso possui duas turmas nos períodos matutino e vespertino. As outras nove cidades que possuem unidades do IFMS também oferecem vagas em 11 opções de cursos técnicos.

