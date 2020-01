TRêS LAGOAS IFMS oferece vagas para curso gratuito de inglês As inscrições podem ser feitas pela internet até 17 de janeiro

3 JAN 2020 - 08h:04 Por Kelly Martins

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) de Três Lagoas está com inscrições abertas para curso gratuito de inglês. As vagas são oferecidas pelo Centro de Idiomas da instituição para nível intermediário. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de janeiro pela internet ou na secretaria do IFMS.

De acordo com a instituição, para concorrer é necessário possuir ensino fundamental completo. No entanto, os candidatos precisam passar por uma prova, marcada para o dia 15 de fevereiro. As aulas deverão iniciar no mês de março. Clique aqui para ler o edital.

Também são oferecidas vagas nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim e Ponta Porã. Nessas cidades, os cursos gratuitos são de espanhol, inglês e Libras (Língua Brasileira de Sinais), nos níveis básico e intermediário.