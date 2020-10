OPORTUNIDADE IFMS prorroga inscrição para 1,5 mil vagas em cursos técnicos integrados As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 4 de novembro

22 OUT 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) prorrogou o prazo de inscrições para 1.520 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio. As inscrições são gratuitas e, agora, podem ser feitas até o dia 4 de novembro, pela internet, no site do IFMS. O candidato deve ter o ensino fundamental completo e possuir o CPF em seu nome. Antes, o prazo se encerrava no dia 21 de outubro.

Em Três Lagoas são oferecidas 160 vagas para os cursos de técnico em informática e técnico em eletrotécnica. Cada curso possui duas turmas nos períodos matutino e vespertino. As outras nove cidades que possuem unidades do IFMS também oferecem vagas em 11 opções de cursos técnicos.

A previsão é que o resultado final e a primeira chamada do processo seletivo sejam publicados no dia 8 de janeiro, com matrículas a partir de 12 de janeiro de 2021. De acordo com o IFMS, a seleção será feita com base nas notas que o candidato obteve em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia no 8º ano do ensino fundamental, que devem ser inseridas no sistema de inscrição.