PANDEMIA IFMS prorroga novamente o retorno das atividades presenciais em Três Lagoas Medida vale para as 10 unidades do instituto em Mato Grosso do Sul

7 AGO 2020 - 09h:00 Por Tatiane Simon

As aulas presenciais no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) vão continuar online por mais dois meses. O anúncio foi feito pela instituição, que alega manter aulas presenciais suspensas como forma de prevenção ao coronavírus.

Servidores e estudantes do instituto não vão ao campus há mais de 4 meses e a previsão é que assim permaneça até o dia 30 de setembro.

As atividades presenciais estão suspensas desde 18 de março. Anteriormente, a decisão sobre o assunto foi tomada em 22 de junho, quando determinava a prorrogação das atividades presenciais até 30 de julho emendando com as férias do meio do ano. Agora, uma nova data foi decidida.

O instituto destaca que objetivo de manter as atividades online é a de que estudantes e servidores possam permanecer em isolamento social, como forma de enfrentamento à pandemia causada pelo covid-19.

Com isso, as aulas continuam sendo ministradas por meio de atividades não presenciais de ensino, ofertadas em ambientes online. Já os servidores da instituição permanecem desenvolvendo atividades em suas próprias casas, de forma remota, também recorrendo às tecnologias de informação e comunicação, conforme a pró-reitora de ensino