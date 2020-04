EFEITO COVID-19 IFMS prorroga volta às aulas presenciais para 30 de abril Instituição estendeu a suspensão em um mês e adota atividades não presenciais

1 ABR 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

O Conselho Superior (Cosup) do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) decidiu aprovar a manutenção do calendário letivo com a substituição das aulas nos campi por atividades não presenciais. As aulas foram suspensas, inicialmente, de 18 de março a 1º de abril, mas agora, após uma webconferência, a comissão emitiu nova recomendação para que as atividades presenciais permaneçam suspensas até 30 de abril.

Apesar da nova data, o IFMS ressalta que a medida deve durar enquanto for mantida a suspensão das atividades presenciais causada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no país.

O objetivo é possibilitar que estudantes e professores continuem atendendo as recomendações de isolamento social feitas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como forma de evitar o contágio e a disseminação do vírus.

Os servidores do IFMS permanecem desempenhando suas funções em trabalho remoto (home office).

Acesso à internet

Como forma de atender aos estudantes que não possuem acesso à internet, o IFMS estuda a possibilidade de ofertar auxílios para aqueles que, comprovadamente, não possuam recursos para acessar as atividades online.