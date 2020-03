TRêS LAGOAS IFMS tem vagas para curso profissionalizante de vendedor Vagas podem ser preenchidas e candidatos devem estar atentos ao prazo

6 MAR 2020 - 15h:00 Por Tatiane Simon

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com matrículas abertas para vagas remanescentes do processo seletivo que ofertou 750 vagas nos cursos de qualificação profissional em Espanhol Básico, Inglês Básico, Operador de Computador e Vendedor. Para o campus de Três Lagoas, a oferta é para o curso de vendedor.

Ofertados na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC), os cursos são oferecidos a distância, com encontros presenciais semanais. Além de Três Lagoas, o curso é ofertado em Água Clara, Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Deodápolis, Dourados, Itaporã, Fátima do Sul, Naviraí, Nova Andradina, Selvíria, Sonora e Vicentina.

Os interessados devem comparecer nos locais e horários indicados no anexo III do edital de abertura, com os seguintes documentos:

- requerimento de matrícula, preenchido e assinado (onde deve constar o número do CPF do candidato);

- original e fotocópia de documento que comprove a escolaridade mínima exigida para o curso;

- original e fotocópia do RG ou outro documento oficial de identificação com foto;

- original e fotocópia de documento que comprove estar em dia com o serviço militar (homens entre 19 e 45 anos);

- uma foto 3x4 recente, impressa em papel fotográfico;

- comprovante de preenchimento do Questionário Socioeconômico.

FIC

Os cursos de qualificação profissional oferecidos na modalidade Formação Inicial e Continuada conduzem o estudante à capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização profissional, em diferentes níveis de ensino.

O certificado dos cursos FIC têm validade nacional e habilita o concluinte ao exercício profissional.