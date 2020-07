Imagens da nova série ‘Marvel’s Helstrom’ são divulgadas

Para os fãs de HQs, a nova série Helstrom chega na empresa de entretenimento americana Hulu em outubro. A série, que é inspirada nos quadrinhos da Marvel, teve as primeiras imagens divulgadas nesta terça-feira (14).

Confira

The first look at Marvel & Hulu’s ‘HELSTROM’ has been officially released.



The series focuses on Daimon and Ana Helstrom, the son and daughter of a mysterious and powerful serial killer, as they track down the worst of humanity.



(Source: https://t.co/R2QJIGv1oE) pic.twitter.com/5yPd0i6Bqw