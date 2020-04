CONFIRA Veja imagens de assalto em Três Lagoas minutos antes da troca de tiros Assaltante morreu após troca de tiros com a Polícia Militar, em Três Lagoas

22 ABR 2020 - 17h:01 Por Alfredo Neto

Foi divulgado o vídeo do momento em que Adailton Farias de Freitas, de 23 anos, armado com um revólver, assaltou um mercado, na tarde desta quarta-feira (22), na rua Bernardino Mendes, no bairro Ipacaraí, zona Oeste de Três Lagoas. Confira aqui o vídeo.

O assalto foi registrado por câmeras de circuito interno e revelam o momento da ação criminosa. Mostra ainda que, além de não se importar com uma testemunha que passava pelo caixa, o ladrão ainda apontou a arma para a funcionária do mercado.

Adailton foi encontrado pela Polícia Militar escondido em uma casa vazia, a 30 metros da residência onde vivia. Segundo a PM, ele reagiu durante a abordagem policial e efetuou disparos.

O assaltante foi atingido pelos disparos. Ele chegou a ser levado para o Hospital Auxiliadora, onde morreu após dar entrada na unidade médica.