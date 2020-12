CENTRO Imagens de segurança ajudam a identificar ladrões que tentaram furtar lanchonete Adolescente de 12 anos confessou participação no crime e foi apreendido

13 DEZ 2020 - 12h:00 Por Kelly Martins

Imagens do circuito de segurança de uma lanchonete ajudaram a Polícia Militar a identificar os três ladrões que tentaram furtar o local. O estabelecimento comercial fica na avenida Capitão Olyntho Mancini, em Três Lagoas, e o crime ocorreu na madrugada de quinta-feira (10). As imagens da câmera de monitoramento mostram o momento em que dois adolescentes se aproximam da lanchonete e arremessam várias pedras contra a porta de vidra da entrada. Mas, o alarme dispara e a dupla foge.

Um terceiro integrante do grupo não aparece nas imagens, mas ele também teria participado da tentativa de furto, segundo a polícia. Um menor, de apenas 12 anos, foi apreendido por uma pessoa que passava pela avenida, no momento da ação criminosa. O homem viu os suspeitos correndo, a porta de entrada da lanchonete destruída e decidiu ir atrás dos ladrões. Ocasião em que conseguiu segurar o adolescente até a chegada Polícia Militar.

O garoto confessou a participação no crime e disse que estava acompanhado de mais dois amigos, que conseguiram fugir. Todos seriam moradores do bairro Vila Verde, segundo o menor. O adolescente foi levado para o Conselho Tutelar. Por sorte, nada foi levado do estabelecimento comercial. “Mas fica o prejuízo, com a porta e com o reforço que vou ter que colocar novamente para evitar esse tipo de situação. Essa é a segunda vez que sou vítima de ladrões e não é fácil o dinheiro que temos que desembolsar para manter a segurança”, observou o proprietário Alex Dantas.

A Polícia Militar informou que já identificou os outros dois adolescentes que participaram do crime.

MAIS UM

Outro estabelecimento comercial também foi alvo de tentativa de furto, 24 horas depois. A ocorrência envolve uma loja de variedades, que fica no bairro Vila Nova, próxima à rodoviária. O ladrão, de 40 anos, quebrou o relógio padrão de energia do estabelecimento e cortou os cabos de fiação.

O proprietário ouviu um barulho e foi verificar na área externa o que estava ocorrendo. Ocasião em que se deparou com o ladrão. Ele conseguiu conter o bandido impedindo que ele fugisse do local.

Outros comerciantes que também presenciaram o fato acionaram a Polícia Militar. O ladrão foi preso pelos policiais.

Confira a reportagem abaixo: