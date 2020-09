AMPLIAÇÃO IML de Três Lagoas é reformado e obra custará R$ 200 mil De acordo com o governo do Estado, reforma deverá ser concluída em outubro

3 SET 2020 - 17h:00 Por Kelly Martins

O Instituto Médico Legal (IML) de Três Lagoas passa por obras de reparos. A reforma no imóvel é feita pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o investimento é de R$ 200 mil.

A obra iniciou no mês de agosto e deverá ser concluída em outubro. O serviço inclui instalações elétrica e hidráulica, troca do telhado, readequação e ampliação das salas, reforma da fachada, com instalação de iluminação e portões. Principalmente se adequar às exigências da Vigilância Sanitária.

Totalmente adaptado para portadores de necessidades especiais, o novo prédio do IML de Três Lagoas terá 172 m² de área construída, um ganho de mais de 70 m² de espaço, uma vez que as antigas instalações tinham pouco mais de 100 m².