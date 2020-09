TRÂNSITO Imprudência é o principal motivo para acidentes de trânsito É preciso estimular estratégias de conscientização e educação no trânsito

24 SET 2020 - 06h:39 Por Israel Espíndola

A segurança no trânsito é um desafio nos quatro cantos do planeta. De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas), os acidentes de trânsito causam a morte de mais de 1,35 milhão de pessoas em todo o mundo.

Em Três Lagoas não é diferente só no mês de agosto deste ano foram registrados 53 acidentes e nove pessoas foram a óbitos em decorrências de acidentes de trânsito. Por isso, ações de diversos tipos são realizadas para alterar esse cenário.

Confira a reportagem: