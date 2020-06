EDUCAÇÃO Inadimplência na rede ensino particular aumenta em 30% O descumprimento da mensalidade atinge desde o berçario até o ensino superior

30 JUN 2020 - 16h:22 Por Israel Espíndola

A taxa de inadimplência no ensino privado registrou aumento no mês de maio, ficando 30% maior se comparado com o mesmo período do ano passado. De acordo com o Procon de Três Lagoas, a média ficou em 25% maior em 2020, reflexos desta pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Ainda de acordo com o diretor do Procon, Adenaldo Nunes, o descumprimento da mensalidade pode acarretar outro aumento, o do desemprego. “As escolas particulares já trabalham com uma margem de inadimplência, mas essa de 2020 está muito maior”, ressaltou o diretor do Procon.

Em Três Lagoas são 16 instituições de ensino privado presencial, e o atraso nas mensalidades são desde o berçário até o ensino superior. Os cursos de ensino a distância também amargam prejuízo, o descumprimento subiu 8,6%.