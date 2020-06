CALOTE Inadimplência no comércio varejista chega a R$ 500 mil Ao menos 500 consumidores ficaram negativados em Três Lagoas nesse período

13 JUN 2020 - 08h:00 Por Kelly Martins

Consumidores e comerciantes varejistas, em Três Lagoas, registram os reflexos da crise econômica decorrente da pandemia do coronavírus. A inadimplência no setor aumenta a cada mês. Entre abril e maio, ao menos 500 consumidores foram incluídos no Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC). As dividas deixaram de ser pagas resultando em mais de R$ 530 mil de créditos para aos lojistas no mês de junho.

De acordo com dados da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, 23 empresas estão inadimplentes e com CNPJs negativados. Um dos motivos para as negativações, segundo os próprios empresários e consumidores, foi o fechamento dos estabelecimentos comerciais, como medida de prevenção contra a Covid-19. Também entra na lista as inúmeras demissões de trabalhadores.

As dívidas estão concentradas em valores que variam de R$ 100 até R$ 600. Consumidores não pagaram carnês, boletos ou cheques que variam de R$ 1,2 mil até o valor de R$ 3 mil.

DÍVIDAS

O indicador considera dívidas os compromissos assumidos com cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro. O cartão de crédito foi mais uma vez apontado como o principal tipo de dívida. O empréstimo pessoal contraído em bancos e financeiras também está na lista de inadimplência. Ao menos 45% dos consumidores que usam essa modalidade de crédito estão com restrição no nome.

PERFIL

De acordo com os registros cadastrais, os homens são os que mais deixam de pagar compras feitas nas lojas da cidade, correspondendo a 70% do total de devedores. Nesse cenário, está o público com idade entre 25 e 50 anos. Os solteiros também possuem mais dívidas em aberto do que os casados.