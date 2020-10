INCêNDIO Incêndio consome área de vegetação às margens do Rio Sucuriú Imagens por satélite é possível ver dois focos de incêndios que destrói a vegetação

1 OUT 2020 - 08h:30 Por Israel Espíndola

Os militares do Corpo de Bombeiros estão combatendo um incêndio florestal de grandes proporções em uma área de vegetação às margens do Rio Sucuriú, na zona rural de Três Lagoas.

Segundo o comandante do grupamento, o tenente coronel Arruda, o último foco foi registrado há 01h24 da manhã desta quinta-feira (1º), as chamas já destruíram mais de 1hectare da vegetação.

Por imagens de satélite VIIRS 375m suomi NPP e NOAA 2, é possível ver dois focos das queimadas que destroem a vegetação.

Ainda de acordo com o comandante Arruda, ainda há uma equipe do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros em Água Clara onde combatem um incêndio florestal na fazenda Green Plac.