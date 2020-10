TRISTEZA Incêndio de grandes proporções em Três Lagoas O local conhecido como 'lagoinha' está sendo consumido pelo fogo

1 OUT 2020 - 12h:50 Por Alfredo Neto

Um incêndio de grandes proporções está destruindo uma floresta de eucalipto e pondo em risco propriedades rurais na tarde desta quinta-feira (1) na região da Lagoinha, nas margens da rodovia BR 158, zona rural Sul de Três Lagoas.

O local é conhecido por dar acesso ao porto de areia e a fazendas e sítios na região do córrego do Palmito na ponte velha e Sete Placas, local conhecido pela folia de Reis. Ainda não se tem informações de como o incêndio começou, caminhões do Corpo de Bombeiros foram deslocados para o local para tentar controlar o incêndio florestal.

A fumaça pode ser vista do lado Norte de Três Lagoas, 17km distante do local. O incêndio continua a consumir a floresta e fazendas adjacentes mas até o momento não há informações de feridos e não se tem um levantamento dos prejuízos, animais silvestres, gados, cavalos e plantações estão na linha de frente por onde o incêndio está seguindo.