INCÊNDIO Incêndio destrói carro durante a madrugada Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas do incêndio

18 MAI 2020 - 14h:07 Por Alfredo Neto

Um homem de 23 anos teve o carro destruído por um incêndio na manhã desta segunda-feira (18), no Cinturão Verde, zona rural de Três Lagoas.

A vítima relatou na delegacia que estava dormindo no lote do irmão, que está viajando. Durante a madrugada, um barulho de explosão despertou a vítima.

Após sair para averiguar o barulho, a vítima se separou com o veículo em chamas. O carro não era segurado, e a vítima relatou que a carteira com todos os documentos havia ficado dentro do veículo.

A vítima negou ter inimizades, que motivasse um possível incêndio criminoso. A Perícia Técnica da Polícia Civil, foi chamada para fazer a perícia, mas não compareceu no local por falta de viatura.

O caso será investigado pela Segunda Delegacia de Polícia Civil.