INCÊNDIO Incêndio destrói casa pela segunda vez Casa havia sido destruída por um incêndio no início do ano

12 ABR 2020 - 15h:09 Por Alfredo Neto

Uma casa foi totalmente destruído por um incêndio no início da tarde deste domingo (12) na rua Eurídice das Chagas Cruz, no bairro Interlagos, zona Oeste de Três Lagoas.

O 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, foram chamados para atender uma ocorrência de um incêndio em residência, lamentavelmente está é a segunda vez que a casa é atingida por um incêndio.

No início deste ano, a mesma residência foi parcialmente destruída por um incêndio e a moradora precisou ser resgatada após inalar muita fumaça, na época o Corpo de Bombeiros resgatou a mulher para à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) onde ficou em observação e foi liberada após alta médica

Desta vez a casa foi totalmente destruída pelas chamas, o Corpo de Bombeiros informou que felizmente não houve vítimas, as causas do incêndio só será divulgado pela Polícia Civil após uma perícia para apurar a real causa do incêndio.