ÁGUA CLARA Incêndio destrói veículo carregado com gás acetileno na BR-262 O carro ficou completamente destruído ás margens da BR-262, próximo à Água Clara

7 OUT 2020 - 06h:00 Por Israel Espíndola

Um incêndio destruiu uma caminhonete que estava carregada com botijões de gás acetileno, na tarde de terça-feira (6), na BR-262, próximo de Água Clara, município que fica a 135 quilômetros de Três Lagoas.

Os militares do Corpo de Bombeiros do 5º Grupamento foram acionados para atender a ocorrência, mas quando chegaram no local outros motoristas que passaram no local já tinha contido as chamas, motorista e o passageiro não se feriram. No local a Polícia Rodoviária Federal registrava a ocorrência.

O motorista informou que o carro estaca carregado com equipamentos de solda, botijões industriais de gás acetileno. E não soube informar a origem do fogo, que rapidamente se alastrou e destruiu o carro por completo.