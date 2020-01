INCÊNDIO Incêndio em residência assusta moradores da Vila Piloto Cozinha e quarto foram destruídos pelo fogo e moradores conseguiram se salvar

27 JAN 2020 - 12h:00 Por Alfredo Neto

O Corpo de Bombeiros foi chamado na tarde deste domingo (26) para combater um incêndio em residência na rua 28, bairro Vila Piloto, zona Leste de Três Lagoas.

Não há informações sobre as causas do incêndio, o Corpo de Bombeiros informou que as chamas danificaram apenas a cozinha e um quarto.

Ninguém se feriu, e a perícia da Polícia Civil foi notificada para comparecer e averiguar as causas do incêndio.