CRIME! Incêndio em terreno assusta moradores e Corpo de Bombeiros é acionado Fato ocorreu na noite deste domingo (2), no bairro Jardim dos Ipês 3

3 AGO 2020 - 08h:01 Por Kelly Martins

Atear fogo em terrenos baldios e em lixo dentro do próprio quintal é crime, previsto em lei municipal. Porém, muitos moradores estão ignorando a lei, em Três Lagoas, e insistem em provocar incêndios em áreas ao lado de residências e em diversos bairros. Foi o que ocorreu na noite deste domingo (2), no bairro Jardim dos Ipês 3.

Os moradores ficaram assustados com as chamas que se alastraram em um terreno e acionaram o Corpo de Bombeiros. Uma pessoa teria ateado fogo no local para queimar lixo. Com o tempo seco e de estiagem, rapidamente o incêndio tomou grande proporção, o que gerou temor e risco de atingir algum imóvel.

O fato ocorreu por volta das 20h30 e a equipe conseguiu controlar as chamas assim como a fumaça. Vale destacar que a multa para quem for flagrado colocando fogo em terreno é superior a R$ 490. Além disso, os proprietários de terrenos baldios também são multados por não manter o espaço limpo.