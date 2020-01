VILA MARIA Incêndio que destruiu residência pode ser criminoso Fogo consumiu casa, na madrugada desta quinta-feira (2), em Três Lagoas

2 JAN 2020 - 08h:33 Por Kelly Martins

Uma residência foi destruída na madrugada desta quinta-feira (2), no bairro Vila Maria, em Três Lagoas. De acordo com a Polícia Civil, o fogo pode ter sido criminoso. Isso porque a moradora da casa está presa e cumpre pena no presídio feminino. Além disso, não havia nenhum equipamento ligado na tomada, nem botijão de gás ou indícios de algum curto circuito.

O fogo começou por volta das 2h e foram os vizinhos que chamaram o Corpo de Bombeiros após avistarem fumaça saindo do telhado. Quando a equipe chegou, as chamas já tinham consumido os móveis e o telhado da casa.

A Polícia Militar também esteve no local. Moradores relataram que teriam escutado um barulho semelhante a uma explosão, minutos antes do incêndio. Para os bombeiros, há possibilidade de que o barulho pode ter sido causado pelo gás da geladeira. A irmã da moradora que está presa é a pessoa responsável pela manutenção da casa.

O inquérito sobre o suposto incêndio criminoso deverá ser aberto pela 3ª Delegacia de Polícia Civil.

(Com informações do repórter Alfredo Neto).