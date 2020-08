FOGO Incêndios em terrenos baldios, ainda castigam Três Lagoas Só na noite de segunda-feira dois incêndios foram registrados

25 AGO 2020 - 06h:19 Por Israel Espíndola

Só na noite de segunda-feira (24), dois incêndios foram registrados em terrenos baldios. O primeiro aconteceu por volta das 21h30, no condomínio Orestinho, bairro Novo Oeste, já passava das 23h30, quando os militares foram acionados para conter um novo incêndio, desta vez numa vegetação próximo ao campo de futebol no Jupiá, ambos em Três Lagoas. As queimadas em terrenos baldios, em Três Lagoas causam riscos de acidentes mais graves e castigam moradores do entorno com a fumaça.

Duas equipes do 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros foram deslocados para combater as queimadas. No condomínio Orestinho, o fogo começou por volta de 21h30, e as chamas chegou bem próximo das casas. Já na vegetação ao lado do campo de futebol, o incêndio começou perto das 23h30, dois militares conseguiram controlar o fogo, foram gastos 700 litros de água.

Atear fogo em terreno baldio é crime

Com o crescente número de incêndios urbanos, a Defesa Civil Estadual alerta: atear fogo em terrenos baldios é crime ambiental passível de multa que pode chegar a R$ 9.658. Até mesmo pessoas que colocam fogo para "limpar lixo" podem ser punidas.

A Lei de Crimes Ambientais, de número 9.605, prevê que a multa seja aplicada mesmo se a queima ocorrer em propriedades particulares. A justificativa é que o crime de poluição coloca em risco a saúde humana e a segurança dos animais, além de destruir a flora.

Os riscos das queimadas urbanas são imprevisíveis, já que o fogo pode fugir do controle do autor e atingir casas e prédios, além de atrapalhar o trânsito e ocasionar graves acidentes.

No Estado, a fiscalização das queimadas urbanas é feita pela Polícia Militar Ambiental (PMA) em parceria com as prefeituras municipais. A população pode contribuir fazendo denúncias pelos telefones 156 (prefeituras), 193 (Corpo de Bombeiros) e 190 (Polícia Militar).