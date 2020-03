RISCO DE SURTO Índice de infestação do Aedes aegypti é de alerta em Três Lagoas Uma das medidas de contenção do avanço da doença é combatendo água parada

13 MAR 2020 - 07h:00 Por Tatiane Simon

Levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas sobre o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti revela que a situação no município é considerada como a de alerta para risco de surto.

Verão é marcado por dias quentes e chuvosos - ambiente ideal para a proliferação do mosquito. A combinação é um combo perfeito para aumentar também o número de vítimas de dengue em Três Lagoas.

O levantamento feito por equipes de saúde mostra que a situação em Três Lagoas piorou em relação ao início do ano. Em janeiro, o índice de infestação do mosquito era de 2,9%. Agora, saltou para 3,2% e o risco de surto é quando o dado alcança a marca de 4%. Uma das medidas de contenção do avanço da doença é combatendo água parada.

No ranking, os bairros com mais infestação do Aedes aegypti são Jardim Dourados; Cohab JK; Distrito Industrial; Jardim Mirassol; Vila Haro; Santa Rita; Santa Luzia; Nova Americana; Jardim das Américas; Jardim Atenas; Jardim Angélica; Alto Boa Vista e Jardim Morumbi.

Para este levantamento, 2.725 imóveis foram visitados. Ao todo, foram encontrados 108 depósitos com foco criadouro do mosquito.