PRODUÇÃO Indústria tem melhor mês de outubro da história de MS 64,6% dos empresários acreditam que a economia brasileira vai melhorar

28 NOV 2020 - 11h:45 Por Marcus Moura

A produção industrial de Mato Grosso do Sul continua registrando bons resultados apesar da pandemia. No mês de outubro, o Estado registrou o melhor índice para o mês de toda a série histórica, com 59,2 pontos. Os dados são da sondagem industrial realizada pelo radar industrial da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de MS).

Segundo o Coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Fiems, Ezequiel Resende, na comparação com o ano passado, o crescimento é de quase 10%. “No último mês, 90% das empresas industriais do Estado apresentaram aumento ou estabilidade na produção 45% das empresas com crescimento e 45% com produção estável. Comparando com o mesmo mês do ano passado, essa participação foi superior em nove pontos percentuais. Com esse desempenho, o índice de evolução da produção fechou outubro de 2020 com crescimento de 5,1 pontos na comparação com igual mês do ano anterior e de 9,1 pontos sobre a média histórica obtida para o mês”, detalhou.

Em novembro 4,6% dos respondentes disseram que estão pessimistas em relação à economia brasileira. “Em relação à economia estadual, o resultado alcançou 3,1% e, quanto ao desempenho da própria empresa, o pessimismo foi apontado por 4,6% dos empresários”, revelou.

Os que acreditam que a economia brasileira deve permanecer na mesma situação ficou em 26,2%, sendo que em relação à economia do Estado esse percentual alcançou 32,3% e, a respeito da própria empresa, o número chegou a 24,6%. “Por fim, 64,6% dos empresários se mostraram confiantes e acreditam que o desempenho da economia brasileira vai melhorar”.