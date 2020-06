ESPECIAL 105 ANOS DE TRêS LAGOAS Industrialização marca desenvolvimento de Três Lagoas Terceiro ciclo do desenvolvimento é tema da série de reportagens especiais dos 105 anos da cidade

12 JUN 2020 - 19h:50 Por Ana Cristina Santos

Três Lagoas é uma das cidades mais importantes na economia do Estado, e a primeira no ranking de exportações entre as cidades sul-mato-grossenses. Três Lagoas possui características físicas importantes, as quais diferem de outras cidades do Estado e país.

A posição geográfica - no encontro das malhas viárias, fluviais e ferroviárias, bem como ampla oferta de terras - são atrativos para a exploração econômica do município, o que fez com que a cidade ao longo dos anos atraísse grandes indústrias.

