SURTO Infestação do Aedes é de alerta Treze bairros de Três Lagoas estão na lista vermelha da Saúde

14 MAR 2020 - 16h:00 Por Tatiane Simon

Levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas sobre o índice de infestação do mosquito Aedes aegypti revela que a situação no município é considerada como a de alerta para risco de surto.

Verão é marcado por dias quentes e chuvosos - ambiente ideal para a proliferação do mosquito. A combinação é um combo perfeito para aumentar também o número de vítimas de dengue em Três Lagoas.

O levantamento feito por equipes de saúde mostra que a situação em Três Lagoas piorou em relação ao início do ano. Em janeiro, o índice de infestação do mosquito era de 2,9%. Agora, saltou para 3,2% e o risco de surto é quando o dado alcança a marca de 4%. Uma das medidas de contenção do avanço da doença é combatendo água parada.

Para este levantamento, 2.725 imóveis foram visitados. Ao todo, foram encontrados 108 depósitos com foco criadouro do mosquito.

Piores bairros

No ranking, os bairros com mais infestação do Aedes aegypti são Jardim Dourados; Cohab JK; Distrito Industrial; Jardim Mirassol; Vila Haro; Santa Rita; Santa Luzia; Nova Americana; Jardim das Américas; Jardim Atenas; Jardim Angélica; Alto Boa Vista e Jardim Morumbi