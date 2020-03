ECONOMIA Inflação recua e carne fica mais barata No final do ano passado, a alta obrigou o consumidor a substituir a proteína

8 MAR 2020 - 07h:15 Por Gisele Mendes

A carne bovina é um dos pratos preferidos do brasileiro. No final do ano passado, a alta obrigou o consumidor a substituir a proteína em alguns dias da semana pela carne branca. Mas, a boa notícia é que os índices de inflação já apresentam queda acima do esperado.

De acordo com o pecuarista, Marco Garcia, dois fatores colaboraram com a alta da carne: a entressafra e um aumento repentino de importação para China. Porém, o cenário agora é outro. Houve queda no valor da arroba e já refetiu, de forma positiva, ao consumidor final.

“Hoje, há uma oferta maior de animais maior e a China interrompeu a importação, por conta do ano chinês e do coronavírus. Tudo isso colaborou com a queda nos preços“, explicou.

Garcia disse ainda que a expectativa é que os preços mais baixos sejam mantidos nos próximos meses.