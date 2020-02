DECISÃO Início das aulas na Rede Municipal em Três Lagoas é adiado Adiamento ocorre devido indefinição no processo seletivo para a contratação de professores

8 FEV 2020 - 10h:21 Por Ana Cristina Santos

A Secretaria Municipal de Educação adiou o início das aulas na Rede Municipal de Ensino de Três Lagoas, de 12 para 19 de fevereiro, devido a uma indefinição sobre o processo seletivo para a contratação de 343 professores temporários para trabalhar nas escolas municipais e centros de educação infantil.

A prorrogação do início das aulas, segundo a prefeitura, deve-se a um mandado de segurança coletivo impetrado contra a prefeitura, pela Defensoria Púbica, que alega falta de razoabilidade na exigência da apresentação do histórico escolar na prova de títulos, ou seja, antes da convocação dos aprovados no processo seletivo para a contratação de professores.

Nesta sexta-feira (7), representantes da prefeitura se reuniram com a juíza da Vara de Fazenda Pública, Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, para argumentar sobre a necessidade de uma decisão célere, uma vez que o ano escolar é composto de 200 dias letivos e o retardamento pode resultar em aulas aos finais de semana, além de outros inconvenientes.

A juíza se prontificou em analisar o processo logo.

Com essa decisão da prefeitura em adiar o início do ano letivo, agora as aulas na Rede Municipal vão começar no mesmo dia, que na Estadual.