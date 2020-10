ALERTA Inmet alerta para calor intenso e risco de morte Baixa umidade relativa do ar e temperaturas ate 5°C acima da média traz preocupações

6 OUT 2020 - 11h:54 Por Caroline Vicente

A intensa onda de calor que atinge o país desde a semana passada, tem levantado grandes preocupações, o que faz o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitir seis alertas de perigo para Mato Grosso do Sul, devido a umidade relativa do ar que se encontra em torno dos 10% e altas temperaturas até 5°C acima da média.

A população de Três Lagoas também deve ficar em alerta, já que o município faz parte das cidades que correm esse “grande perigo”.

A condição extrema do clima tem afetado a saúde das pessoas. Segundo especialistas, o clima seco, em conjunto com as altas temperaturas, pode causar o ressecamento da pele, desconfortos nos olhos, nariz e boca, dores de cabeça, mal estar, entre outros fatores que prejudicam a saúde.

Crianças, idosos e cardíacos são grupos que merecem uma atenção especial devido as condições climáticas por serem sensíveis a essa situação.

Para amenizar os males causados a saúde durante este período, é recomendável ingerir bastante líquido e consumir alimentos leves, como frutas