PALESTRAS Inovação nas empresas é tema do RCN em Ação Professor Ruy Shiozawa será o próximo palestrante do projeto RCN/CBN em Ação - Live 20

14 NOV 2020 - 07h:05 Por Da redação

A importância da inovação para a abertura de novas conquistas nas empresas, a preservação da qualidade no ambiente de trabalho como fator de progresso das organizações e o compromisso com a cidadania para o fortalecimento das marcas diante dos consumidores são alguns dos aspectos defendidos pelo professor Ruy Shiozawa, próximo palestrante do projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020.

A palestra vai ao ar no dia 20 de novembro às 18h30, e será transimita ao vivo pelos veículos do Grupo RCN de Comunicação em Três Lagoas (TVC HD e Cultura FM) Aparecida do Taboado (Cultura FM), Paranaíba (Cultura FM) e Campo Grande (Rádio CBN) e poderá ser acompanhada também nas páginas das redes sociais desses veículos, além do site JPNews. “Não podemos parar e a inovação pode abrir caminhos que nunca fora pensados antes para alavancar nossos negócios sustenta Shiozawa.

O professor e filósofo Sergio Cortella vai encerrar no dia 4 de dezembro o projeto RCN/CBN em Ação. Sua palestra também será transimitida ao vivo às 18h30 dessa data e poderá ser acompanhada pelos veiculos ou pelas midias sociais, a exemplo de todas as demais. A alternativa das lives substituiu os encontros presenciais em respeito às normas de distanciamento social durante a pandemia.