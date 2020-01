METEOROLOGIA Inpe alerta para risco de tempestade de raios e vendaval Previsão é de máxima 34°C e mínima de 23°C em Três Lagoas

22 JAN 2020 - 07h:30 Por Tatiane Simon

O instituto meteorológico Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos Centro de Previsões (Cptec/Inpe) coloca Três Lagoas sob alerta de temporais nesta quinta-feira (23). A previsão é de pancadas de chuva acompanhadas de raios. O instituto ressalta que a chuva poderá ser intensa em alguns pontos da cidade e que deve vir acompanhada de fortes rajadas de vento. O alerta vale para 24 horas e encerra às 23h59 de amanhã.

A previsão para hoje, em Três Lagoas, é de mínima de 23°C e máxima de 34°C .

Dia quente e com chuva em Água Clara com registro de mínima de 24°C e a máxima de 35°C.

Calor e chuva também em Bataguassu e Brasilândia com registro de temperatura mínima de 22°C e a máxima de 31°C.

Nas cidades de Paranaíba e Aparecida do Taboado, o dia tem possibilidade de chuva forte entre à tarde e à noite. A temperatura fica entre 22°C e 31°C.

Em Inocência os termômetros variam de 20°C a 30°C e a chuva deve atingir o município.

Veja lista de todos municípios de Mato Grosso do Sul:

Amambai; Anaurilândia; Angélica; Antônio João; Aparecida do Taboado; Aral Moreira; Bataguassu; Batayporã; Brasilândia; Caarapó; Campo Grande; Cassilândia; Chapadão do Sul; Coronel Sapucaia; Costa Rica; Deodápolis; Douradina; Dourados; Fátima do Sul; Figueirão; Glória de Dourados; Iguatemi; Inocência; Itaporã; Itaquiraí; Ivinhema; Jateí; Juti; Laguna Carapã; Maracaju; Naviraí;Nova Alvorada do Sul; Nova Andradina; Novo Horizonte do Sul; Paranaíba; Paranhos; Ponta Porã; Ribas do Rio Pardo; Rio Brilhante;Santa Rita do Pardo; Selvíria; Sete Quedas; Sidrolândia; Tacuru; Taquarussu; Três Lagoas e Vicentina.