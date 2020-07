METEOROLOGIA Inpe emite alerta de baixa umidade do ar e coloca Três Lagoas na lista Temperatura mínima será de 17º C em Três Lagoas com máxima de 33ºC

16 JUL 2020 - 07h:15 Por Tatiane Simon

Temperatura mínima será de 17º C em Três Lagoas com máxima de 33ºC - Danielle Leduc/JP O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe) emitiu nesta quinta-feira (16) um alerta de baixa umidade para 10 estados mais o Distrito Federal. Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 76 deles integram a lista, inclusive Três Lagoas. O alerta é de que os índices de umidade relativa do ar estarão abaixo de 30% à tarde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), quando o índice de umidade relativa do ar ficar abaixo dos 30%, o quadro já é considerado preocupante, pois o nível ideal vai de 60 a 80% A temperatura para hoje, em Três Lagoas, é de mínima de 16ºC e máxima de 34ºC. Tempo firme em Água Clara e o registro é de temperatura mínima de 19°C e a máxima de 32°C. Em Bataguassu e Brasilândia o registro de temperatura mínima de 19°C e a máxima de 26°C. Sol entre nuvens nas cidades de Paranaíba e Aparecida do Taboado. A temperatura fica entre 20°C e 32°C. Calor também em Inocência os termômetros variam de 16°C a 31°C.

