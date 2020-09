METEOROLOGIA Inpe emite alerta para onda de calor e risco de umidade abaixo dos 20% em Três Lagoas Para hoje, os termômetros vão ficar próximos dos 40°C

11 SET 2020 - 08h:00 Por Tatiane Simon

A massa de ar quente e seco continua predominante em Três Lagoas. Devido a isso, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe) emitiu alerta para onda de calor que atinge a cidade a partir desta sexta-feira (11) até domingo (13).

Outra consequência do clima é a umidade relativa do ar, que está abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e, por isso, outro alerta foi emitido. O de risco de umidade muito baixa, oscilando entre 12 e 20%.

Para hoje, os termômetros vão ficar próximos dos 40°C. A máxima prevista é de 37°C com mínima de 16°C. Para o sábado (12) a máxima vai alcançar os 36°C.

Região

Dia quente em Água Clara com registro de mínima de 24°C e a máxima de 34°C.

Chuva em Bataguassu e Brasilândia com registro de temperatura mínima de 24°C e a máxima de 36°C.

Nas cidades de Paranaíba e Aparecida do Taboado, a temperatura fica entre 23°C e 35°C.

Em Inocência os termômetros variam de 23°C a 36°C.