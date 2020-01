FESTA Inscrição aberta para entidades que querem montar tendas no Carnaval O desfile e o baile serão realizados entre os dias 21 e 25 fevereiro, no pátio da NOB

13 JAN 2020 - 08h:31 Por Redação

Estão abertas, a partir desta segunda-feira (13), as inscrições para entidades sem fins lucrativos que estão interessadas em colocar tendas de alimentação durante o Carnaval, em Três Lagoas. O desfile e o baile serão realizados entre os dias 21 e 25 fevereiro, no pátio do galpão da antiga estação ferroviária N.O.B.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, serão destinadas 10 vagas para as entidades. Elas deverão preencher uma ficha de inscrição padronizada e o termo de responsabilidade e cópia do estatuto social da instituição de Três Lagoas, na secretaria, até o dia 30 de janeiro de 2020, das 8h às 11h e, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Segundo o órgão, as tendas serão de responsabilidade das entidades. As regras e a ficha de inscrição estão disponíveis na internet. Clique aqui.

Outras informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia – Departamento de Turismo, localizada na rua João Carrato, ou pelo telefone 3929-9874.