OPORTUNIDADE Inscrição para 40 vagas de especialização em docência do IFMS termina hoje Aulas começam a partir de 9 de fevereiro e o curso tem duração de 18 a 24 meses

9 JAN 2020 - 11h:00 Por Kelly Martins

As inscrições do processo seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), que oferece 40 vagas de especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica, encerram nesta quinta-feira (9). As vagas foram abertas para a unidade de Três Lagoas e metade delas é destinada a servidores do IFMS, e os outros 50% ao público externo.

Outras 160 vagas são ofertadas em Campo Grande, Corumbá e Dourados. As inscrições devem ser feitas pela internet e deverão ser confirmadas presencialmente até sexta-feira (10), na central de relacionamento do campus. De acordo com o instituto, as aulas começam a partir de 9 de fevereiro e o curso tem duração de 18 a 24 meses. A carga horária total é de 360 horas, acrescidas de 60 horas de trabalho de conclusão de curso.

A seleção será feita por sorteio eletrônico no dia 27 de janeiro. O resultado preliminar será divulgado no dia seguinte, e o final no dia 31. A matrículas deverão ser feitas entre 3 e 7 de fevereiro.