OPORTUNIDADE Inscrição para processo seletivo de perito criminal termina nesta sexta Há vagas para Três Lagoas e salário pode chegar a R$ 7,3 mil

4 SET 2020 - 10h:00 Por Kelly Martins

O Governo do Estado divulgou a reabertura do período de inscrições do processo seletivo simplificado que visa a contratação de peritos criminais temporários. As inscrições podem ser realizadas até esta sexta-feira (4) pela internet. A carga horária será de 40 horas semanais e remuneração de R$ 7.377,66.

São 35 vagas oferecidas para a função de perito criminal, sendo duas delas para Três Lagoas. As outras são distribuídas para as cidades: Aquidauana (3), Bataguassu (5), Corumbá (3), Costa Rica (1), Coxim (3), Jardim (2), Naviraí (4), Nova Andradina (4), Paranaíba (4) e Ponta Porã (4).

É necessário que o participante possua diploma de curso de ensino superior em nível de graduação em Biomedicina, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Vale salientar que a contratação é para exercício de funções de natureza técnico-operacional, visando atender necessidade temporária.