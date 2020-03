SENAC Inscrições abertas para cursos técnicos de enfermagem e florestas Cursos de qualificação profissional são opções de crescimento em diversas áreas

5 MAR 2020 - 08h:06 Por Kelly Martins

A unidade do Senac em Três Lagoas está com inscrições abertas para os cursos técnicos de enfermagem e florestas, áreas de atuação em ascensão, com crescimento na procura pelos perfis profissionais.



O curso técnico em enfermagem, com início dia 23 de março, tem como objetivo formar profissionais para atuarem em serviços de saúde pública ou privada, hospitais, clínicas. Trabalhando em equipes multiprofissionais, visando à melhoria da qualidade de vida das pessoas.



Durante o curso, o aluno desenvolve habilidades e aprende as técnicas de primeiros socorros, assistência e higienização, administração de medicamentos e coleta de materiais biológicos. Para se inscrever é preciso ter idade mínima de 18 anos e cursar, no mínimo, o 2º ano do ensino médio.



Já o curso técnico em florestas, com início dia 6 de abril, habilita o profissional para as competências que possibilitam a exploração de florestas de forma legal e responsável, exercendo processos e procedimentos com tecnologias e atividades que devem ser planejadas e executadas com cuidado, à luz da legislação vigente. As aulas serão realizadas no período noturno.



O Senac está localizado na avenida Antônio Trajano, no Centro. Outras informações, como o valor do curso, podem ser obtidas pela internet e também pelo número: (67) 3509-5100.