OPORTUNIDADE Inscrições para 25 mil vagas de ensino a distância terminam nesta sexta Cursos são de português, matemática e tecnologia da informação

26 JUN 2020 - 07h:29 Por Kelly Martins

Ficar em casa nesse período de pandemia pode se transformar em oportunidade. Estão abertas até esta sexta-feira (26) inscrições para 25 mil vagas em cursos gratuitos com 60 horas de duração. Os cursos oferecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), são de português, matemática e tecnologias da informação e comunicação em casa.

Podem se inscrever estudantes de graduação, concluintes do ensino médio e alunos matriculados na Universidade Aberta do Brasil (UAB) pela plataforma Avacapes.

Os cursos estão no ar desde abril e 45 mil pessoas já fizeram a qualificação pela internet. Os conteúdos foram revisados e atualizados por especialistas das áreas. Ao concluir o curso, os estudantes receberão um certificado emitido pela Capes com a carga horária cumprida.

Há hoje no Brasil quase dois milhões de alunos entre 18 e 24 anos fazendo o ensino a distância. Esse tipo de ensino começou a surgir em 2002. As instituições que oferecem o modelo só exigem a presença física no dia das provas.

O mapa do ensino superior mostra que os cursos à distância atraem gente com mais idade, que não teve chance de estudar quando jovem. (Com informações da Agência Brasil).