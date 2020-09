OPORTUNIDADE Inscrições abertas para concurso público com 126 vagas e salário de até R$ 12 mil Os candidatos podem fazer a inscrição pela internet até o dia 20 de setembro

3 SET 2020 - 07h:30 Por Kelly Martins

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Bandeirantes, que oferece 126 vagas para o nível fundamental completo e incompleto, nível médio e superior. As inscrições devem ser realizadas até o dia 20 de setembro, pela internet, no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec).

Neste certame os candidatos poderão realizar até no máximo duas inscrições, sendo neste caso obrigatoriamente uma inscrição para cada cargo dentro de cada grupo de aplicação da prova escrita (objetiva). É necessário verificar a compatibilidade entre os dias e horários de aplicação dessas provas, pois as avaliações não podem ser realizadas no mesmo horário. Caso o candidato opte por mais de uma inscrição, deverá recolher o valor correspondente a cada inscrição realizada.

Os valores variam de acordo com o cargo. Para concorrer às vagas de nível superior o valor é de R$200, para as vagas de nível médio com atividade regulamentada, agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, o valor é de R$150. Para nível médio o valor é de R$100. Para cargos de nível fundamental o vencimento é no valor de R$80.

Confira abaixo as vagas abertas:

Nível superior: analista de controle interno; auditor fiscal de tributos municipais; fiscal de vigilância em saúde (fiscal de inspeção municipal); gestor de ações assistenciais i (assistente social); gestor de ações assistenciais i (psicólogo); gestor de ações assistenciais ii (pedagogo); gestor de apoio ao esporte (profissional de educação física); gestor de atividades de apoio escolar i (nutricionista); gestor de atividades organizacionais i (administrador); gestor de atividades organizacionais i (analista de sistemas); gestor de atividades organizacionais i (jornalista); gestor de operação e fiscalização (contador); profissional de enfermagem (enfermeiro); profissional de odontologia (odontólogo), profissional de saúde pública ii (assistente social); profissional de saúde pública ii (psicólogo); profissional de saúde pública iii (farmacêutico/bioquímico); profissional de saúde pública iii (nutricionista); e profissional de medicina ii (médico de estratégia de saúde de família); procurador municipal (advogado). Área da educação: professor regente de ensino infantil; professor de ensino fundamental do 1o ao 5o anos; professor de artes ensino fundamental; professor da educação física ensino fundamental. nível médio com atividade regulamentada: técnico agrícola; técnico de atividades organizacionais (técnico contábil); técnico de serviços de saúde ii (técnico em enfermagem); técnico de serviços de saúde ii (técnico em higiene dental); técnico de serviços de saúde ii (técnico em radiologia); e técnico de serviços de saúde ii (técnico de laboratório).

Nível médio: agente comunitário de saúde; agente de combate as endemias; assistente de atividades organizacionais iii; fiscal de tributos municipais; técnico de ações assistenciais (orientador social) técnico de ações assistenciais (cuidador social); técnico de apoio escolar (assistente de educação infantil); técnico de apoio escolar (secretário escolar); técnico de atividades organizacionais (técnico de informática); técnico de atividades organizacionais (técnico de recurso humano).

Nível fundamental: agente condutor de veículos i (motorista de veículos leves); agente condutor de veículos (motorista de caminhão caçamba); agente condutor de veículos (motorista de veículos da saúde); agente de serviços especializados (operador de retroescavadeira); agente de serviços especializados (operador de mini carregadeira); agente de serviços especializados (operador de motoniveladora); agente de serviços especializados (operador de pá carregadeira); especializados (eletricista); agente de serviços especializados (pintor); agente de serviços especializados (pedreiro); agente de serviços especializados (mecânico de máquinas e veículos); agente de serviços operacionais (gari); agente de serviços operacionais (vigia); agente de serviços operacionais (auxiliar mecânico); assistente de apoio escolar (agente de merenda); assistente de apoio escolar (agente de disciplina); assistente de atividades organizacionais (agente de limpeza); e assistente de serviços de saúde (agente de merenda).