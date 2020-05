IFMS Inscrições para cursos gratuitos e a distância terminam hoje São 200 vagas para os cursos gratuitos de Operador de Computador e Vendedor

18 MAI 2020 - 17h:00 Por Tatiane Simon

Termina nesta segunda-feira (18) o prazo de inscrições no processo seletivo que oferta duas mil vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos oferecidos a distância pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Para o campus de Três Lagoas são ofertadas 200 vagas.

As vagas são para os cursos de Operador de Computador e Vendedor nos municípios de Três Lagoas, Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã.

O candidato deve ter a idade mínima de 15 anos e o ensino fundamental I completo (até o 5º ano) no caso das vagas para Operador de Computador, e ensino fundamental II completo (até o 9º ano) para as vagas do curso de Vendedor.

As inscrições devem ser feitas pela Página do Candidato da Central de Seleção do IFMS, onde está publicado o edital com as regras do processo seletivo.

É preciso anexar os seguintes documentos digitalizados, em arquivo único, nos formatos PDF, Word ou Zip:

fotocópia do CPF ou documento oficial que conste o número;

fotocópia do documento que comprove escolaridade mínima exigida para o curso;

fotocópia da carteira de identidade ou outro documento oficial de identificação com foto;

fotocópia de documento que comprove estar em dia com o serviço militar, para os brasileiros entre 19 e 45 anos de idade completos ou a serem completados até 31 de dezembro;

uma foto 3x4 recente.

A seleção será feita no dia 20 de maio, por sorteio eletrônico. O resultado, com a classificação de todos os candidatos, será divulgado no dia seguinte.

Conforme o cronograma do processo seletivo, a primeira chamada será publicada no dia 23 de maio, e as matrículas deverão ser feitas entre os dias 25 e 27.

Aulas

A data prevista para o início das atividades é 1° de junho. As atividades serão oferecidas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem do IFMS. A carga horária é de 180 horas, com duração de até quatro meses.

