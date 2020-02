EDUCAÇÃO Inscrições para o Vale Universidade começam no próximo dia 3 Universitários de MS devem ficar atentos ao prazo de inscrição

14 FEV 2020 - 17h:20 Por Gisele Mendes

Acadêmicos de Mato Grosso do Sul que pretendem participar do Programa Vale Universidade devem ficar atentos ao prazo do período de inscrições. De acordo com informações da Subsecretaria de Educação do Governo do Estado, o período de inscrição será entre os dias 3 e 17 de março, com encerramento marcado para as 16h. O Estado arca com 70% da mensalidade, a instituição de ensino superior com 20% e o acadêmico com 10%.

Para se inscrever é preciso acessar o site www.sedhast.ms.gov e seguir os comandos até que um número seja gerado. A inscrição é válida desde que o aluno esteja matriculado em curso presencial de graduação autorizado pelo MEC (Ministério da Educação). É preciso também estar inscrito no Cadastro Único e comprovar renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos e meio e renda familiar mensal não superior a quatro salário mínimos.